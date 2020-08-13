ABD posta servisindeki gecikmeler Trump’ın işi mi?

ABD’de 2017’den beri Başkan Donald Trump’a ve Cumhuriyetçilere verdiği finansal destekle bilinen Louis DeJoy’un Posta Servisi’nin başına getirilmesinin ardından yeniden organizasyona gitmesi sonucu hizmetlerde gecikmeler yaşanıyor.

Posta sendikası yetkilileri, milyonlarca ABD’li 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde oylarını posta yoluyla kullanmayı düşünürken, Trump’ın müttefiki DeJoy’un posta hizmetlerini istikrarsızlaştırdığını söyledi.

2017’den beri Trump ve Cumhuriyetçilere toplam 2,7 milyon dolar bağışta bulunan Dejoy göreve gelmesinin ardından Temmuz ayında finansal açıdan zor durumdaki posta hizmetlerinde operasyonel değişiklikler yapılması talimatı verdi.

ABD Posta İşçileri Sendikası’ndan Scott Adams Salı günü yaptığı açıklamada bu yeniden organizasyonun sonucunda güney Maine’de binlerce mektubun geciktiğini, zamanında yola çıkma talimatı nedeniyle postalar yüklenmeden kamyonların yola çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Reuters’ın haberine göre verilen talimatla posta taşıyıcılarından bir gece önce yüklenen paketleri ve mektupları taşımak için ertesi sabah derhal yola çıkmaları isteniyor. Bu da bazı taşıyıcıların aynı gün içinde ikinci kez çıkış notasına geri dönüp aynı yolu tekrar yapmaları anlamına geliyor. Posta İşçileri Birliği Başkanı Kimberly Karol bunun hem daha fazla insan gücüne hem de daha fazla iş zamanına yol açtığını söyledi.

Pandemi sırasında online alışverişlerin artması da postadaki gecikmelerin bir başka nedeni. En az 18 eyalette posta hizmetlerinde gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Reuters’ın ele geçirdiği bir belgede posta servisindeki yeniden yapılandırmayla personel giderlerinin azaltılması ve 64 milyon iş saatinden “tasarruf edilmesi”nin planlandığı yazılıyor.

DeJoy cuma günü yaptığı açıklamada müdürlerin posta hizmetlerindeki sorunları hızla çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde DeJoy’un bu yeniden yapılanmayla kasıtlı olarak posta hizmetlerinde aksamalara yol açtığı da öne sürüldü.

Buna göre DeJoy posta hizmetlerine olan güveni sarsarak Trump’ın posta yoluyla oy kullanmanın hileye yol açacağı iddiasını destekleme amacını taşıyor.

Kongredeki Demokratlar, Posta Servisi’ndeki değişikliklerin ABD’li seçmenin uzaktan oy kullanmasını engelleme riski taşıdığını belirterek, geri alınmasını talep etti.

Öte yandan sendika başkanı Karol 600 bin posta çalışanının 2020 seçimlerini gerçekleştirmek için hâlâ hazır olduğunu söyledi. Karol “200 yıldır hizmet veren bir sistemimiz var. Ve bu sistem hâlâ yıkılmadı” diye konuştu.