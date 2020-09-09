ABD ordusundan 'savaştan başka bir şey istemiyorlar' diyen Trump'a yanıt

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General James McConville, askeri liderlerin sadece ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda ya da herhangi bir seçenek kalmadığında son çare olarak savaşa asker göndermeyi tavsiye edeceğini söyledi.

Euronews'ta yer alan habere göre, McConville, Başkan Donald Trump'ın Pentagon'daki bazı üst düzey isimlerin silah üreticilerini mutlu etmek için savaş istediklerini iddia eden değerlendirmesine yorum yapmayı reddetti.

Bir etkinlikte konuşan General McConville, "Bu liderlerin çoğunun orduda görev yapan oğulları ve kızları var, bu liderlerin çoğunun savaşa giden ya da şu anda çatışmada olan çocukları var" ifadesini kullandı.

McConville, "ABD halkını temin ederim ki üst düzey liderler, askerlerimizi yalnızca ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunda ve başka yol kalmadığında son çare olarak savaşa göndermeyi tavsiye eder. Biz önerilerimizi sunarken bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz" sözleriyle Trump'ın iddiasına dolaylı yanıt verdi.

Trump, başkanlığı süresince özellikle Orta Doğu'daki savaşlara son verdiklerini ve IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi öldürdüklerini anımsatarak, "Askerler beni seviyor ama muhtemelen Pentagon'un başındakiler sevmiyordur. Onlar savaştan başka bir şey istemiyor" iddiasında bulunmuştu.