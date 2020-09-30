ABD ordusundan provokatif arma: SİHA'ların hedefinde Çin var

ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen simülasyona dayalı bir ada taarruz tatbikatında, askeri personelin üzerinde krımızı bir Çin haritası bulunan armalar takması, Çin’in tepkisini çekti. Çin basını gelişmeyi provokatif olarak nitelerken, ABD’nin Güney Çin Denizi’ndeki herhangi bir saldırısına karşılık verileceğini yazdı.

Kaliforniya’da gerçekleştirilen ve Salı günü tamamlanan Çevik Tırpan 2020 tatbikatı çerçevesinde görev yapan AB hava kuvvetlerine mensup askerlerin üzerinde insansız hava aracı bulunan kırmızı bir Çin haritasının yer aldığı armalar taktığı belirtildi. ABD merkezli Air Force dergisinde yayımlanan fotoğraflarda, arma takmış ABD askerlerinin görüntüleri paylaşılırken, tatbikatta MQ-9S Tırpan (Reaper) model insansız hava araçlarının ABD Donanması’nın Doğu Pasifik’te konuşlu Üçüncü Filosu ile birlikte, Kaliforniya açıklarındaki San Clemente adasına sahte bir amfibi taarruzu gerçekleştirdiği açıklandı.

Dergide MQ-9 Tırpan insansız hava araçlarının 20 yıldır Orta Doğu ve Afrika’da kullanıldığı, ancak ABD Hava Kuvvetleri’nin gizlenme, elektronik korunma ve hız kapasitesi açısından Çin ve Rusya tarafından üretilen daha ileri araçların gerisinde kalması endişesiyle bu araçları değiştirmeyi planladığı bilgisi yer aldı.

Tatbikatın Çin kıyılarından uzakta gerçekleştirilmesine rağmen, Çin basını insansız hava araçlarının Güney Çin Denizi’nde Çin tarafından inşa edilen tesislere saldırıda kullanılabileceğini iddia etti.

Çin Komünist Partisi tarafından yayımlanan başyazıda, tatbikata atıfta bulunularak ‘‘Washington Çin’e karşı saval hazırlıklarını hızlandırıyor ve dünyanın farklı yerlerinde cinayetlere ve diğer saldırılara katılmış bu tip insansız hava araçları Çin’e yönelik saldırıda da rol oynayacak. Tatbikatın verdiği stratejik mesaj budur’’ bilgisi yer aldı.

Yazıda ayrıca bu tatbikatın iki ülke arasındaki düşmanlığı körüklediği ve Çin’e yönelik bir şantaj anlamına geldiği belirtilerek, üzerinde Çin haritasının yer aldığı bu tür bir kol bandı kullanmanın, insanların zihninde Çin ve ABD’nin savaşa gireceğine dair bir resim yaratacağı savunuldu.