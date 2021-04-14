ABD, NATO'da Afganistan'dan çekilmeyi görüşüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında "Afganistan'daki güçleri eve getirme vakti geldi" dedi. Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in katıldığı NATO toplantısında Afganistan'dan çekilme takvimi görüşülüyor. Toplantıda Ukrayna gerilimi de gündeme gelecek.

Toplantı öncesinde Stoltenberg ile Blinken basına açıklama yaptı.

"Bugün Afganistan'da gelecekteki varlığımızı konuşacağız" diyen Stoltenberg "Aynı zamanda Ukrayna'da ve çevresinde Rusya'nın agresif eylemlerini de ele alacağız" ifadesini kullandı.

Antony Blinken ise Afganistan'da NATO'nun hedeflerine ulaştığını söyleyerek "Şimdi güçlerimizi eve getirme zamanı" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili bir konuşma yapacağını kaydeden Blinken, ABD Savunma Bakanı Austin ile birlikte NATO toplantısında konuyu görüşeceklerini dile getirdi.

Blinken Afganistan'dan çekilme takvimine dair "önümüzdeki haftalar ve aylarda" ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm ABD askerlerini, Trump döneminde belirlenen 1 Mayıs yerine, 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği belirtilmişti.

Taliban: Askerler çekilmeden konferansa katılmayacağız

Taliban'dan "yabancı güçler çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacağız" açıklaması gelmişti.

ABD inisiyatifiyle Türkiye'de 16 Nisan'da başlaması beklenen Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki görüşmelerin bir hafta ertelendiği açıklanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada görüşmelerin 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.