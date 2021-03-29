ABD Myanmar'la ticaret ilişkilerini askıya aldı

ABD hükümeti Myanmar'la ticaret ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması kapsamında, Myanmar ile ticari ilişkilerin askıya alınması kararı alındığını açıkladı.

Kararın "hemen yürürlüğe gireceği"ni ve "demokratik olarak seçilmiş bir hükümet geri dönene kadar" yürürlükte kalacağını belirten Tai, "ABD, Burma'nın ekonomik büyümesinin ve reformunun kurucusu olan demokratik olarak seçilmiş bir hükümet kurma çabalarında Burma halkını destekliyor" ifadesini kullandı.

Tai açıklamasında "ABD Burmalı güvenlik güçlerinin sivillere karşı acımasız şiddetini güçlü bir biçimde kınıyor" dedi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede darbeye karşı 6 Şubat'ta başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin silahlı müdahaleleri sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.