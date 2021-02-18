ABD, Mısır'a 197 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Raytheon yapımı Rolling Airframe Füzelerinin 197 milyon dolarlık satışının, kıyı bölgelerinde ve Kızıldeniz çevresinde savunmayı geliştirmek için Mısır donanması tarafından talep edildiğini söyledi.

ABD, Mısır'a yaklaşık 200 milyon dolar değerinde bir silah satışını onayladı, ancak aynı zamanda "insan hakları ihlalleri" hakkında ülkeye "baskı yapma sözü" verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Mısır'ın “Ortadoğu'da önemli bir stratejik ortak olmaya devam ettiği” için kongre incelemesine tabi satışı onayladığını söyledi.

Söz konusu anlaşma Mısır’a 168 taktik füze satışını içeriyor.

Biden'dan önceki ABD Başkanı Donald Trump Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi'yi "en sevdiğim diktatör" olarak adlandırırken yeni hükümet Mısır'a karşı "insan hakları konusunda daha sert bir duruş" vaadinde bulunmuştu.

Biden'ın kabinesindeki Llyod Austin Raytheon'un yönetim kurulunda bulunuyordu.