ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısında Mart ayından beri 0-0,25 aralığında olan politika faizini değiştirmedi.

Fed’den yapılan açıklamada Covid-19 pandemisinin ABD ekonomisi için orta vadede risk oluşturduğu ve ABD ekonomisinin gidişatının virüse bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada ekonomik faaliyet ve istihdamdaki sert düşüşlerin ardından son aylarda bir miktar yükseliş görüldüğü ancak bunların yılın başındaki seviyelerin çok altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Banka ekonominin iyileştiğinden emin olana kadar faizlerin çok düşük seviyede tutulacağını açıkladı.