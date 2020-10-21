ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları genişletiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan, Kuzey Akım-2 yaptırımlarına ilişkin açıklamada, boru hattının döşenmesinde yer alan gemilere hizmet sağlayan şirketlere yönelik kısıtlamaların genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, kısıtlamaların Kuzey Akım-2 projesinin inşasında yer alan gemilere hizmet veren ve bu gemilerde ‘modernizasyon veya ekipman kurulumunu’ finanse eden şirketleri kapsayacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hazine Bakanlığı ile birlikte Rus boru hattının inşasını durdurmak için ‘tüm yaptırım imkanlarını kullanmaya’ hazır oldukları vurgulanan açıklamada ayrıca, şirketlere bu tür faaliyetleri 20 Ekim'den itibaren sonlandırmaları için 30 gün süre verildiği kaydedildi.

Bloomberg'e göre, Rus ‘Akademik Çerskiy’ boru döşeme gemisinin projenin tamamlanması görevini yerine getirebilmesi için yeni ekipmanlarla donatılması gerekiyor.

Daha önce, ‘Akademik Çerskiy’ ve diğer gemilerin Kaliningrad yakınlarındaki Curonian Spit'in karşısında bulunduğu, tedarik gemisi ‘Finval’in ise aynı yerde test çalışmalarına başladığı bildirilmişti.

‘Akademik Çerskiy’ gemisine yakın bir yerde, projede daha önce de yer almış olan ‘Baltık Araştırma’ ve ‘Umka’ tedarik gemileri de bulunuyor.

Ayrıca, çalışmalarda yer alması beklenen ‘Ivan Sidorenko’ ve ‘Ostap Şeremet’ gemileri de Kaliningrad yakınlarında bekleyişini sürdürüyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin tamamlayabileceğini belirtmişti.