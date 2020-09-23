ABD Küba'ya yönelik ablukayı genişletiyor

ABD sosyalist Küba'ya yönelik ablukayı genişletiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD vatandaşlarının Küba'da belirli mülkiyetlerde kalınmasının, Küba menşeili alkol ve tütün ürünlerinin ithalatının, Küba'da profesyonel toplantı ve konferans düzenlenmesinin ve bunlara katılımın, yine Küba'daki belirli çalıştay, yarış ve sergilere katılımın kısıtlanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da "Küba Yasaklı Konaklama Yerleri" adlı bir liste oluşturulduğunu ve bu listeye, Küba hükümeti ya da hükümetle yakın ilişkili kişilerin kontrolündeki ve mülkiyetindeki 433 konaklama yerinin eklendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ABD vatandaşlarının "bağımsız girişimciler tarafından kurulan ve işletilen özel konaklama yerlerinde" kalabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba Devrimi'ne karşı 1961 yılında ABD'nin Domuzlar Körfezi Çıkarması'na katılan askerlerini anma töreninde yaptığı konuşmada sözkonusu yaptırımları duyurdu. Trump "Ben Obama-Biden yönetiminin Castro rejimi ile yaptığı ihaneti bitirdim" ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel dün BM Genel Kurulu'na video aracılığıyla hitap ettiği konuşmasında ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasını kınamıştı.