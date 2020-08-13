ABD, Küba ile arasındaki tüm "charter" uçuşlarını durdurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada kararı "Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla" verdiklerini kaydetti.

Pompeo'nun açıklamasında "Bugün Ulaştırma Bakanlığından Küba ile yapılan tüm 'charter' uçuşlarını durdurması ricasında bulundum. Bu uçuşların durdurulması Castro rejimini bazı ekonomik kaynaklarından mahrum bırakacak ve ihlallerini sürdürme kapasitesini azaltacaktır" ifadeleri yer aldı.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yapan ABD Ulaştırma Bakanlığı da iki ülke arasındaki tüm "charter" seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

ABD ile Küba arasında 2016 yılında başlayan tarifeli seferler 2019 Ekimi'nde Trump yönetimi tarafından durdurulmuştu.