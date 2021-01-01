ABD, Küba bankası BFI'yı yaptırım listesine aldı

Küba'ya yönelik ablukada yeni bir adım atan ABD, Küba'nın BFI bankasını yaptırım listesine aldı.

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ABD'nin Küba'ya yönelik ablukası sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak Küba'daki Banco Financiero International S.A. (BFI) adlı bankayı yaptırım listesine aldı.

Böylece ABD'li şirketlerin BFI ile doğrudan finansal işlem yapmaları yasaklandı.

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