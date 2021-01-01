ABD'nin Küba'ya yönelik ablukası sürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak Küba'daki Banco Financiero International S.A. (BFI) adlı bankayı yaptırım listesine aldı.
Böylece ABD'li şirketlerin BFI ile doğrudan finansal işlem yapmaları yasaklandı.
José Martí Küba Dostluk Derneği
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD, Küba bankası BFI'yı yaptırım listesine aldı
Küba'ya yönelik ablukada yeni bir adım atan ABD, Küba'nın BFI bankasını yaptırım listesine aldı.
Dış Haberler
ABD'nin Küba'ya yönelik ablukası sürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak Küba'daki Banco Financiero International S.A. (BFI) adlı bankayı yaptırım listesine aldı.
Böylece ABD'li şirketlerin BFI ile doğrudan finansal işlem yapmaları yasaklandı.