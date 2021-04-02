ABD Kongresi'nde saldırı alarmı: Bir şüpheli ve bir polis öldü

ABD Kongre binası, bina dışındaki bir "güvenlik tehdidi" nedeniyle kapatıldı.

Bölgede silah sesleri duyulurken, kongre binasının güvenlik bariyerlerine bir aracın çarptığı ve polisle çatışma yaşandığı belirtildi.

Kongre binası polisinden yapılan ilk açıklamada, binanın kuzeyindeki araç giriş kontrol bölgesinde aracını iki polisin üzerine süren bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada iki polisin ve şüphelinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

ABD Kongresi emniyet müdürü Yogananda D. Pittman daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan bir polis memuru ve şüphelinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pittman, şüphelinin aracını önce iki polis memurunun üzerine sürdüğünü, ardından barikatlara çarparak durduktan sonra araçtan elinde bıçakla indiğini söyledi. Pittman polis memurlarının şüpheliye ateş açtığını açıkladı.

Washington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada ise olayın "terör bağlantılı" olmadığının düşünüldüğü ancak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kongre binasının yeniden giriş ve çıkışlara açıldığı belirtildi.