ABD Kongresi yeniden toplandı: İşgalden sonra ne konuşuldu?

ABD'de Başkan Trump'ın destekçilerinin Kongre binasından çıkarılmasının ardından Kongre başkanlık seçim sonucunun tescili için tekrar toplandı. Oturumun başlamasının ardından kongre liderlerinden açıklamalar geldi.

'Karanlık bir gün'

VOA'nın haberine göre Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence Kongre’de Trump destekçilerinin binaya girmesi nedeniyle yarım kalan ve seçilmiş başkan Joe Biden’ın başkanlığının onaylanacağı oturumu yeniden başlattı.

Pence, “Bugün ABD Kongresi’nin karanlık bir günüydü. Ancak başkent polisinin, federal, eyalet ve yerel güvenlik birimlerinin yoğun çabası sayesinde şiddet bertaraf edildi. Kongre güvenlik altına alındı. Burada yaşanan şiddeti en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal koridorlarda yaşanan can kaybının da Kongre’yi savunurken yaralananların da yasını tutuyoruz. Bugün başkentimizi savunduk. Bu tarihi mekanı korumak için görev yerlerinden ayrılmayan kadın ve erkeklere her zaman minnettar kalacağız. Bugün başkenti kaosa sürükleyenler, siz kazanmadınız. Şiddet asla kazanmaz. Özgürlük kazanır. Burası hala halkın meclisi. Burada yeniden toplandığımız sırada dünya demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha tanık olacak” dedi.

'Başarısız bir başkaldırı'

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise “2020 seçimlerinin kazananını onaylayacağız” dedi ve Trump destekçilerinin eylemini “başarısız bir başkaldırı” olarak değerlendirdi. Pence gibi Cumhuriyetçi Partili olan McConnell, “Suç içeren davranışlar hiçbir zaman Kongre’ye hakim olamaz” dedi.

“Çeteler, haydutlar ve tehditler bizi bu salondan uzak tutamaz” diyen McConnell, ABD halkının ve Senatosu’nun sindirilemeyeceğini söyledi. McConnell, “Bu akşamüstü Kongre Amerikan halkının iradesini onurlandırma ve Seçiciler Kurulu oylarını sayma sürecine başladı. Bu kutsal görevi iki yüzyıldan uzun süredir her dört yılda bir yerine getirdik. Ülkemiz savaşta da olsa barışta da demokrasimizin saati devam eden silahlı başkaldırı ve iç savaş döneminde bile hep çalıştı. ABD ve Amerikan Kongresi bugün gördüğümüz sorunlu kalabalıktan çok daha büyük tehditlerle yüzleşti. Bugüne kadar bizi engelleyemediler, bundan sonra da engelleyemeyecekler” diye konuştu.

'Sorumlu Başkan'

Senato’daki Demokratların lideri Chuck Schumer ise kendisine sadık bir çetenin Kongre’yi yağmalamasında Başkan Donald Trump’ın büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti. Schumer 6 Ocak 2021 tarihinin demokrasi üzerinde bir leke olarak kalacağını belirtti. Schumer, gün içinde yaşananları, eski başkanlardan Franklin Roosevelt’in İkinci Dünya Savaşı başlangıcında Japonların Pearl Harbor limanını bombalamasının ardından yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak “onursuzluk günü” olarak tanımladı. Olayların kendiliğinden gelişmediğini belirten Schumer, “Başkan’ın desteklediği komplo teorileri, bu çeteleri motive etti, onları başkente getirdi” diye konuştu. Schumer, göstericilerin yasaların gerektirdiği en sert cezalara çarptırılması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Senatör Graham: Ben yokum, artık yeter

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Senato'da yaptığı konuşmada "Trump ile çılgınca bir yolculuk yaşadık. Bunu bu şekilde bitirmekten nefret ediyorum, ben yokum, artık yeter" dedi.

Graham "Yardımcı olmaya çalıştım. Biden’in kaybetmesini umdum. Kaybetmesi için dua ettim ama kazandı. Ve o, ABD’nin meşru Başkanı. Bu kadar" açıklamasında bulundu.

İtirazlar reddedildi

ABD Senatosu Arizona seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti. ABD’de Temsilciler Meclisi de 121’e karşı 303 oyla Arizona’daki seçim sonuçlarına itirazı reddetti. Buna göre Joe Biden’ın eyalette önde tamamladığı seçim sonucu geçerli olacak.

Pensilvanya sonuçlarına yapılan itiraz da Senato’da reddedildi. İtirazın Temsilciler Meclisinde de reddedilmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde bulunan Cumhuriyetçilerden bir grup Georgia, Michigan ve Nevada seçimlerine de itiraz ederken çoğu Cumhuriyetçi senatörün Kongre'de yaşanan olaylardan sonra itirazlarından vazgeçtiği bildirildi.

Biden'ın başkanlığı onaylandı

ABD Kongresi'nde yapılan ortak oturumda Joe Biden'ın ABD Başkanlığı seçimlerini kazandığı tescil edildi.

Oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden gereken 270 delegeye ulaştı ve Biden'ın ABD Başkanlığı kongre tarafından onaylandı.