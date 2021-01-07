ABD Kongresi Biden'ın seçim zaferini onayladı

ABD Kongresi'nde yapılan ortak oturumda Joe Biden'ın ABD Başkanlığı seçimlerini kazandığı tescil edildi.

Oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden gereken 270 delegeye ulaştı ve Biden'ın ABD Başkanlığı kongre tarafından onaylanmış oldu. Sayım halen devam ediyor.

Trump'tan ilk açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü'nün Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Trump "Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyor olsam dahi 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.

Trump yanlılarının Kongre binasından çıkarılmasının ardından seçim oturumu yeniden başlamıştı.

ABD Senatosu ve ABD Temsilciler Meclisi son olarak Georgia ve Pensilvanya'daki seçimlere itirazları reddetti.

Cumhuriyetçiler tarafından Arizona, Nevada ve Michigan eyaletlerindeki seçimlere yönelik itirazlar ise önergeler yeterli sayıya ulaşmadığı için tartışmaya açılmadı.

ABD Kongresi'nde seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum dün Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından kesintiye uğramıştı. Kongre binasındaki çatışmalarda 4 kişi ölmüş, 10'un üzerine kişi yaralanmıştı. Çıkan olaylarda en az 52 kişi gözaltına alınmıştı.