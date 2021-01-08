ABD Kongresi 13 yıl önce böyle korunmuştu!

Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının sırasında alınan önlemler akıllara ABD'nin yasama organı önünde savaş ve ırkçılık karşıtlarını engellemek için alınan "güvenlik önlemleri"ni getirdi.

İkisi arasındaki orantısızlık büyük ölçüde dikkat çekerken polisin Trump destekçileriyle karşı karşıya gelmekten kaçınması (hatta bazı polislerin eylemcilerle selfie çektirmesi) söz konusuyken, 2007 yılında Irak'taki işgale karşı seslerini yükselten savaş gazileri, polis tarafından aynı yumuşak tavırla karşılanmamıştı.

15 Eylül 2007, Kongre önü

15 Eylül 2007'de Beyaz Saray'dan Kongre'ye bir yürüyüş düzenlendi. Barış için Gaziler (Veterans for Peace) ve ANSWER Koalisyonu tarafından düzenlenen yürüyüşte, polis, çoğu savaş gazilerinden oluşan 190'dan fazla göstericiyi Kongre Binası'na yaklaştığı için orantısız güç kullanarak gözaltına aldı. Olay sırasında Kongre Polisi tarafından kimyasal sprey kullanıldı.

Aynı kongre binası Siyahi Hayatlar da Önemlidir (BLM) adlı ırkçılık karşıtı eylemler sırasındaysa böyle "korunuyordu":