ABD: Kıbrıs'ın Rus savaş gemilerini limanlarına kabul etmesinden memnun değiliz

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Washington'un Kıbrıs'ın Rus savaş gemilerini limanlarına kabul etmeye devam etmesinden memnun olmadığını söyledi.

Kısa süre önce Yunanistan ve Kıbrıs'ı ziyaret eden Cooper, ziyarette Yunan ve Kıbrıslı yetkililerle yaptıkları istişarelere ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs'ın Rus donanma gemilerini limanlarına kabul etmeme konusunda gerekli adımları henüz atmadığını özellikle belirttiğini anlatan Cooper, "Bu ve diğer adımların atılması kesinlikle gerekli. Bunlar Doğu Akdeniz stratejisinin yanı sıra 2019 tarihli Enerji Ortaklığı Anlaşması'nın da bir parçası. Kıbrıs'tan bu doğrultuda hareket etmesini istiyoruz" dedi.

Cooper, Kıbrıs'ın Rus savaş gemilerine limanlarını kapatmasının ABD'yle savunma alanındaki işbirliğini genişletmesine imkan tanıyacağının altını çizdi.