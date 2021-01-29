ABD Karadeniz’e 3 gemi gönderdi, Rusya tatbikatla yanıt verdi

ABD son bir hafta içinde ikisi destroyer üç gemi göndererek Karadeniz’deki askeri varlığını artırırken Rusya bu adıma tatbikatla yanıt verdi.

ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı destroyer ile USNS Laramie adlı yakıt ikmal gemisinin Cumartesi günü Karadeniz’e girmesinin ardından dün de güdümlü füze destroyeri USS Porter Karadeniz’e girdi. NATO'dan ABD gemilerinin Karadeniz'e girişiyle ilgili "memnuniyet" açıklaması yapılırken, Rusya bölgede tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya donanması ABD gemilerinin bölgeye gelmesinin ardından Amiral Makarov fırkateyniyle hava savunma ve deniz muharebesini de kapsayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Amiral Makarov fırkateyninin bir sonraki aşamada Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı savunma sistemi bölüğüyle ortak tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

NATO'dan 'memnuniyet' açıklaması

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ABD’nin Karadeniz’e üç gemi göndermesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Lungescu yaptığı yazılı açıklamada “Karadeniz, NATO için stratejik öneme sahip. Üç müttefik Türkiye, Bulgaristan ve Romanya kıyıdaş ülkeler iken Gürcistan ve Ukrayna yakın partnerler. Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ve gayri meşru ilhakına ve Karadeniz'de giderek artan askeri gücüne yanıt olarak İttifak, bölgedeki savunma varlığını artırdı ve Karadeniz'in güvenliğine sıkı sıkıya bağlıdır” ifadesini kullandı.

23 Ocak’ta Karadeniz’e giren USS Donald Cook destroyeri, P-8 Deniz Devriye Keşif Uçağı ve bir NATO E-3A AWACS casus uçağıyla birlikte bölgede ortak deniz ve hava tatbikatları yapmıştı.