ABD istihbaratı bu yıl Rusya ve Çin'le çatışma öngörmüyor

ABD'nin dün yayımlanan yıllık istihbarat raporunda Rusya, Çin, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ABD çıkarlarına başlıca "tehdit"ler olarak sıralandı.

Raporda bu yıl içinde Çin ve Rusya ile askeri bir çatışma öngörülmezken, karşı karşıya gelişlerin "siber saldırılar, istihbarat operasyonları ve küresel etkiyi artırma çabaları" alanlarında yaşanacağı beklentisine yer verildi.

'Moskova doğrudan çatışma istemiyor'

Rusya'ya ilişkin "Moskova'nın Washington ile pragmatik işbirliği fırsatlarının arayışında olmasını bekliyoruz. Rusya'nın ABD güçleriyle doğrudan çatışma istemediğini değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rapora göre ABD istihbaratı Moskova'nın bu yıl "ABD etkisini baltalamak için çeşitli taktikler geliştirmeye devam etmesini" bekliyor. Bu taktiklerse "yeni uluslararası normlar ve ortaklıklar geliştirilmesi, Batılı ülkeleri bölmek ve Batılı ittifakları zayıflatmak, Rusya'nın yeni bir çok kutuplu uluslararası düzende başat bir güç olarak küresel olayları şekillendirme kabiliyetini sergilemek" diye sıralanıyor.

Rusya'nın askeri, nükleer, uzay, siber ve istihbarat alanlarında yeteneklerini geliştirmeye devam ederken ülkenin enerji kaynakları konusunda yurtdışındaki anlaşmalarını sürdürmesinin beklendiği belirtilen raporda Rusya'nın Çin ile büyüyen stratejik işbirliğinin devam edeceği beklentisi vurgulanıyor.

Güney Çin Denizi'nde daha fazla gerilim

"Tehditler" listesinde Çin'i baş sıraya yerleştiren ABD istihbarat raporunda, "Çin Komünist Partisi'nin ABD etkisini kırıp Çin'in etkisini yaymak ve Washington ile müttefik ve ortaklarının aralarını açmak için çabalarını sürdüreceği" iddiasına yer veriliyor.

Raporda Çin ekonomik, askeri ve teknolojik alanlarda ABD'nın yakın ara rakibi olarak tanımlanırken Pekin'in "küresel normları değiştirmeyi zorladığı" yorumuna yer veriliyor.

Çin'in pandemiyle mücadeledeki başarısı ise ABD istihbarat raporuna "Çin Covid-19 pandemisini kontrol altına almadaki başarısını sisteminin üstünlüğünün bir kanıtı olarak övüyor" ifadeleriyle girdi.

Pekin'in Washington'la kendi çıkarlarına uyduğu durumda gerilimi düşürecek taktik fırsatlar arayacağı değerlendirmesi yapılan raporda, ABD ile Çin arasında çatışma olasılığına dair bir ifadeye yer verilmezken Güney Çin Denizi'nde daha fazla gerilim beklendiği, Çin'in "Tayvan'ı birleşmeye zorlamak için daha fazla adım atması"nın öngörüldüğü belirtildi.

Çin'in nükleer cephaneliğini geçen 10 yılda iki katına çıkardığı ileri sürülen raporda ABD'nin Pekin'i Rusya ile ABD arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması görüşmelerine dahil etme çabalarına olumlu yanıt vermesinin beklenmediği de kaydedildi.

ABD istihbaratı ayırca Çin'in etki alanını Kuşak ve Yol projesiyle artırmaya devam ederken, etki alanını genişletmek için geliştirdiği Covid-19 aşılarını kullanacağını ileri sürdü.