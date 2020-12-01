ABD, 'IŞİD ile Mücadele Görev Gücü'nü lağvetti

ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Ofisine bağlı "IŞİD ile Mücadele Görev Gücü Birimi"nin lağvedildiğini ve birimin direktörü Chris Maier'in de istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Söz konusu birimin görevlerinin Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Yardımcılığı ve Savunma Politikaları Müsteşarlığına bağlı bölge ofisleri tarafından icra edileceği belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikler, DEAŞ'ın sözde halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan operasyonun başarısını gösteriyor" denildi.

Söz konusu Görev Gücü, 2017'de kurulmuş başına Maier atanmıştı.