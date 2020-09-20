ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı

ABD yönetimi, 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda (KOEP) belirtilen yükümlülüklere uymadığını ileri sürdü.

Bu nedenle ABD olarak BMGK tarafından iptal edilen yaptırımları yeniden etkin hale getirdiklerini belirten Pompeo, BMGK'nin 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

Pompeo, "İran'ın KOEP'te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedeki düşük performansı ve Güvenlik Konseyi'nin İran'a uygulanan ve 13 yıldır yürürlükte olan silah yaptırımlarını uzatmaması ABD'nin bu kararı almasına neden olmuştur. Güvenlik Konseyi’nin eylemsizliği, İran’ın 18 Ekim’de konvansiyonel silahlar satın almasının önünü açacaktı. Neyse ki ABD bunun olmasını engellemek için gerekli önlemleri aldı" dedi.

Tüm BM ülkelerine ABD'nin yeni yaptırım kararlarına uyma çağrısı yapan Pompeo, silah ambargosuna ek olarak, İran'ın uranyum zenginleştirme ve işleme gibi faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması ve balistik füze testi, geliştirmesi veya ilgili teknolojilerin transferinin durdurulmasını da içerdiğini belirtti.

Pompeo ayrıca BM ülkelerinin buna uymaması ve belirtilen konularda İran ile işbirliği yapması durumunda o ülkelere de yaptırım uygulayacağını açıkladı.

KOEP, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD 2018 yılında anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından ABD'nin yaptırımlarını durdurmasını isteyen İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.