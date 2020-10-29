ABD, İran’a yaptırımları genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, İran yaptırım listesine 5 kişi ve 11 şirketin dahil edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "kara listeye" alınan 5 kişiden birinin Hindistan vatandaşı, diğerlerin İranlı olduğu ifade edilirken bu kişilerin yaptırım uygulanan şirketlerin yöneticileri olduğu kaydedildi.

Yaptırım kararı alınan şirketlerin dördünün İran, beşinin Hong Kong ve ikisinin Singapur merkezli olduğu aktarılırken bu şirketlerin petrokimya ve lojistik sektörlerine ait olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, bu şirketlerin İran’dan petrokimya ürünlerinin ihracatında yer aldığı ileri sürüldü.