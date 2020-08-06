ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye karar tasarısı sunacak

ABD, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) karar tasarısı sunacak

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyine gelecek hafta karar tasarısı sunacağız" ifadesini kullandı.

Pompeo, "Konsey, bir numaralı terör destekçisinin özgürce silah alıp satmasına izin verirse, bu misyonunu mutlak bir şekilde küçük düşürür" dedi.

Pompeo, "Öyle ya da böyle, biz doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılacağından emin olacağız" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona eriyor.