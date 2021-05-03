ABD, İran televizyonunun 'mahkum takası' iddialarını yalanladı

İran devlet televizyonu, ABD'de tutuklu olan 4 İranlı'nın serbest bırakılması ve ABD yaptırımları kapsamında İran'ın ülkede bulunan dondurulmuş 7 milyar dolar fonun yeniden kullanıma açılması karşılığında Tahran'ın casusluk suçlamasıyla tutuklu olan dört ABD'li kişiyi serbest bırakacağını öne sürdü.

ABD hükümeti, söz konusu iddiayı yalanlayarak, konuya ilişkin bir mutabakatın henüz sağlanmadığını kaydetti. İran'ın BM Temsilcisi Macit Taht Ravançi de, İran televizyonunun iddiasının henüz doğrulanmadığını söyledi.

İran televizyonu, aynı zamanda, ismini vermeyen bir İranlı yetkiline dayandırdığı haberinde, ülkede tutuklu olan hem İngiltere hem İran vatandaşı Nazanin Zahari-Ratcliffe'in, İngiltere'nin Tahran'a askeri teçhizat borçlarını ödemesi durumunda serbest bırakılacağını öne sürdü.

İngiltere Dış İlişkiler Ofisi, İran televizyonunun bu iddiasını yalanladı.

Viyana görüşmeleri sürüyor

İranlı yetkililer, "Nükleer Anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın taraflarıyla Viyana'da müzakereler yürütüyor.

2015 yılında imzalan anlaşmadan ABD, Trump yönetimi döneminde 2017 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a dönük yaptırımları yürürlüğe sokmuştu.

İranlı yetkililer, Viyana görüşmeleriyle birlikte mutabakat sağlanmasını ve ABD yaptırımlarının yürürlükten kaldırılmasını umduklarını belirtiyor.