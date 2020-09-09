ABD Irak'tan 2200 asker çekeceğini açıkladı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'tan kademeli olarak asker çekmeye devam ediyor.
Sputnik'in haberine göre, ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu komutanlığı, Irak'taki ABD'li askerlerin üçte birinden fazlasının birkaç hafta içinde çekileceğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD'li askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.
McKenzie, "konuşlanması sürecek askerlerin IŞİD'den arta kalan son unsurların kökünün kazınması için Irak güvenlik güçlerine yardım etmeye ve danışmanlık yapmaya devam edeceklerini" söyledi.
ABD'de 3 Kasım seçimlerinin baskısı altındaki Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD askerlerini mümkün olduğunca çabuk geri çekmeyi planladığını teyit etmişti.