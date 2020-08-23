ABD, Irak'taki Taci askeri üssünden çıktı

ABD askerleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci askeri üssünü boşalttı. Taci üssü son dönemde çok sayıda füze saldırısına hedef olmuştu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada "Koalisyon askeri personelinin" üsten çekilmesinin, Irak hükümeti ile koordine edilen uzun vadeli bir planın parçası olduğu kaydedildi ve üssün 2 bin kadar askere ev sahipliği yaptığını belirtildi.

Askerlerin tamamı üssü terk etmezken, ABD'li Tümgeneral Kenneth P. Ekman, geri kalan ABD askerlerinin Irak güvenlik güçlerine teçhizat teslimini tamamladıktan sonra önümüzdeki günlerde üsten ayrılacağını söyledi.

Irak'ın ortak operasyonlarının sözcüsü Tümgeneral Tahsin el Hafacı, Taci üssünün "Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerikan kuvvetleri tarafından Iraklıları eğitmek, hazırlamak ve rehabilite etmek için kullanıldığını" söyledi.

Washington'un üst düzey İranlı komutan Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey komutan Ebu Mehdi el Mühendis'e suikast düzenlemesinin ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler ve ABD üslerine yönelik protestolar artmıştı.

Saldırının ardından Irak parlamentosu, tüm yabancı askerlerin ülkeden çekilmesini talep eden bir tasarıyı 5 Ocak'ta oybirliğiyle onayladı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi geçtiğimiz hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. Trump görüşme öncesinde yaptığı açıklamada “Bir noktada” Irak'tan tamamen çıkmış olacaklarını belirterek “Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.