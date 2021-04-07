ABD, Irak'ta kalan işgal güçlerini çekmeyi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Iraklı Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin arasındaki "stratejik diyalog" sonrasında yapılan ortak açıklamada, "ABD güçleri Irak Hükümeti'nin Irak Güvenlik Güçlerini IŞİD'e karşı mücadelelerinde destekleme davetiyle Irak'ta bulunuyorlar" denildi.

Bugün yapılan açıklamada "Irak Güvenlik Güçlerini'nin artan kapasitesine dayanarak, taraflar ABD ve Koalisyon güçlerinin misyonunun artık eğitim ve danışma görevlerine odaklanan bir misyona geçtiğini ve böylece Irak'tan kalan muharebe kuvvetlerinin önümüzdeki teknik görüşmelerde belirlenecek zamanlama ile yeniden konuşlandırılmasına izin verdiğini doğruladı.” dedi.

Hüseyin ve Blinken, ABD ve Irak arasında "ikili güvenlik koordinasyonunu ve işbirliğini sürdürme" konusunda anlaştılar ve ortak açıklamada, "ABD ve Koalisyon personelinin bulunduğu üslerin Irak üsleri olduğunu ve varlıklarının yalnızca Irak'ın IŞİD ile mücadele olduğu" konusunda karar kıldılar.

Pazar günü, Irak askerlerinin yanı sıra ABD askerlerine ev sahipliği yapan Bağdat yakınlarındaki Balad hava üssüne iki roket atıldı. Üssü ıskalayan roketler yakındaki bir köye çakıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 15 Mart'ta da üsse beş roketle bir saldırı düzenlenmişti. Sorumluluğu üstlenen hiçbir grup olmasa da ABD, İran tarafından desteklendiğini öne sürdüğü Şii milisleri saldırılardan sorumlu tuttu.

ABD Mart 2003'te Irak'ı işgal etmişti. Geçtiğimiz yılın başında ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıları takiben Irak parlamentosu oy birliğiyle ABD birliklerinin ülkeden çıkartılması yönünde karar vermiş ancak ABD bu kararı uzun süre görmezden gelmişti.