ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısının 5 bine düştüğünü açıkladı

Afganistan ve Irak'taki güçlerin geri çekilme planları kapsamında Pentagon, ABD askerlerinin Afganistan ve Irak'taki varlığının iki ülkede de 2 bin 500 kişiye düştüğünü doğruladı.

Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller yaptığı açıklamada, Afganistan'daki çekilmenin ülkedeki ABD işgal kuvvetlerinin varlığını en düşük seviyelerine getirdiğini söyledi.

Miller, "Bakanlık, 2021 yılının Mayıs ayına kadar ABD askeri sayısını sıfıra indirmeyi planlamaya devam ederken, gelecekteki bu tür düşüşler koşullara dayalı olarak devam edecek" dedi. Miller ayrı bir açıklamada, ABD'nin Irak'taki işgal personeli sayısının 2 bin 500'e düştüğünü doğruladı ve düşüşün "Irak Güvenlik Güçlerinin artan yeteneklerini" yansıttığını söyledi.

Afganistan ve Irak'taki işgal güçlerinin geri çekilmeleri, 2020 Kasım ayında Başkan Donald Trump'ın emriyle Miller tarafından açıklanmıştı.

Yaklaşık 2.400 ABD askerinin ölümüne neden olan Afganistan işgali, ABD tarihinin en uzun süren savaşı oldu. ABD ve Taliban, 2020 Şubatının sonlarında, ABD askeri kuvvetlerinin Mayıs 2021'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.