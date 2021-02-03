ABD ile Rusya START-3 Anlaşması'nı 5 yıllığına uzattı

ABD ile Rusya arasında yürürlüğü 4 Şubat'ta sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılması konusunda yapılan anlaşma bugün yürürlüğe girdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların birbirilerine ilgili notaları iletmesi sonrasında anlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Blinken'den açıklama: Anlaştık ama...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yazılı bir açıklama yaparak anlaşmanın 5 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Blinken açıklamasında "Çin'in modern ve artan nükleer cephaneliğinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için de silahların kontrolünü takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile Yeni START'ın uzatılması gibi "Amerikan çıkarlarını ilerletecek" konularda anlaşırken "Rusya'nın ABD'ye ve dünyaya meydan okumalarına dikkat kesileceklerini" savundu.

Blinken açıklamasında "Her ne kadar Rusya ile ABD çıkarlarını ilerletmek için birlikte çalışsak da aynı zamanda Rusya'yı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla hasmane eylemleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak için çalışacağız" dedi.