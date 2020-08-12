ABD ile Moderna arasında 100 milyon dozluk aşı anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı sırasında koronavirüs aşısı için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Amerikalı Moderna ilaç firmasıyla 100 milyon dozluk anlaşma yapıldığını söyleyen Trump, Moderna’nın dışında aralarında Johnson&Johnson, Sanofi ve GlaxoSmithKline’ın da olduğu firmalarla anlaşmalar yapıldığını hatırlattı. Üç aşı adayının klinik deneylerin üçüncü aşamasında olduğunu belirten Trump, ‘‘Aşıların hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla en iyi altı aşı adayının geliştirilmesi ve üretilmesi için yatırım yapıyoruz. Ordu dağıtımı yapmaya hazır. ABD Gıda ve İlaç dairesi (FDA) tarafından tam olarak onaylanır onaylanmaz ordu aşının dağıtımına başlayacak ve bu onaya çok yakınız’’ dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD’nin Moderna ile yaptığı anlaşmanın 1,5 milyar dolar değerinde olduğu sanılıyor. Moderna tarafından geliştirilmekte olan aşının kişi başına düşen iki dozunun 30,5 dolara mal olması bekleniyor. Moderna’nın klinik deneylerinde son aşamada olduğu aşı 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Deneyin Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.

ABD son haftalarda Işık Hızı Operasyonu adını verdiği, koronavirüs aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması ile ilgili operasyonu kapsamında bir dizi ilaç firmasıyla milyonlarca dolar değerinde anlaşma yaptı.