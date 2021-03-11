ABD ile Çin dışişleri bakanları bir araya gelecek

ABD’de Joe Biden yönetimi “küresel rakip” olarak hedef aldığı Çin’le ilk üst düzey görüşmeyi 18 Mart’ta Alaska’da gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Mart’ta Alaska’da bir araya gelecekleri açıklandı.

Görüşmeye ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin’in üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jiechi de katılacak.

Alaska konum olarak Washington ile Pekin’e eşit mesafede bulunsa da Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşmenin “ABD topraklarında yapılacak olmasının önemli olduğu” ifadesini kullandı.

Öte yandan görüşme Blinken’in ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte 15-18 Mart tarihleri arasında Japonya ve Güney Kore’yi ziyaretinden sonra gerçekleşecek. Pentagon’dan yapılan açıklamada Austin’in ayrıca Havai ve Hindistan’ı da ziyaret edeceği belirtildi.

ABD ve Çinli teknoloji şirketleri çalışma grubu kuracak

Beyaz Saray’ın ABD ile Çin arasındaki ilk üst düzey görüşmeyi duyurmasından birkaç saat sonra, Çin Yarı-İletken Sanayi Birliği’nden bir açıklama geldi. 774 çip üreticisi şirketin üye olduğu birlik, ABD’li teknoloji şirketleriyle “ihracat kontrolü ve tedarik zinciri güvenliği” gibi konularda bir iletişim kanalı yaratmak için ortak çalışma grubu kurulacağını açıkladı.

Çalışma grubu haberi, ABD Başkanı Biden’ın Çin’in yarı-iletken şirketlerine karşı ticari kısıtlamaları küresel çip tedariki sorunu nedeniyle esneteceğine yönelik söylentilerin ardından geldi.

Çin Yarı-İletken Sanayi Birliği’nden yapılan açıklamada çalışma grubunun Çinli ve ABD’li yarı-iletken sanayisi temsilcileri arasında “daha derin karşılıklı anlayış ve güven” oluşturmayı ve endişelerin diyalog ve işbirliği yoluyla giderilmesini amaçladığı ifade edildi.

Buna göre ortak çalışma grubu Washington merkezli Yarı-İletken Sanayi Birliği ile yürütülecek ve iki taraftan 10 uzmanın katılacağı grup her 6 ayda bir toplantı yapacak.