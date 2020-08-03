ABD Hazine Bakanı'ndan işsizlik ödeneğinin uzatılması beklentisine olumsuz yanıt

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 pandemisi boyunca haftada 600 dolar işsizlik ödeneği ödenmesi beklentisine olumsuz yanıt verdi.

Mnuchin, ABC'nin This Week (Bu Hafta) bölümüne verdiği röportajda, geçen hafta süresi biten ödemelerin, bazı ABD'li işsizlerin "fazla ödeme" almasına neden olduğunu ve bu durumun işçilerin iş piyasasına geri dönmesini zorlaştırdığını savundu.

Mnuchin, "İşsizlik ödeneği, maaşların yerine geçmeli, yani maaşların belli yüzdelerine bağlı olmalı. Sabit bir sayı belirlememizin sebebi, 30 yıllık bilgisayar sisteminin olduğu bir ortamda oluşan aciliyetle alakalı bir durum" diye konuştu.

Mnuchin, "Artan işsizlikte hepimizin kesinlikle kabul edeceği bir konsept üzerinde duruyorum. Bazı durumlarda insanların fazla ödeme alma meselesini çözmek istiyoruz. Bu nedenle işe dönmek için doğru teşvikleri sağlamak istiyoruz" diye devam etti.

Mnuchin, "Belli durumlarda insanlara işe gitmek yerine evde kalmaları için daha çok ödeme yapıyoruz. Bu tüm ekonomide sorunlar oluşturuyor" diye ekledi.

Demokratlar, geçtiğimiz perşembe Mnuchin'in ve Beyaz Saray Özel Kalemi Mark Meadows'un kısa vadeli ekonomiyi desteklemeye yönelik teşvik paketini reddetmişti.

ABD başkanı Donald Trump ve diğer Beyaz Saray yetkilileri, Demokratlara paketi kabul etme çağrısı yaparken, Cumhuriyetçi senatörler, uzun vadeli bir paket üzerinde durulması gerektiği yönünde görüş belirttiler. Haftalık 600 dolar işsizlik ödeneğinin süresi, geçtiğimiz cuma günü dolmuştu.