ABD Hazine Bakanı adayı: Tarihi bir kriz ile karşı karşıyayız

ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen, ülkedeki güncel ekonomik ve politik sorunlara ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, “Tarihi bir krizin içerisindeyiz” diyen Yellen, eşitsizliğin ve özellikle üniversite mezunu olmayanlar için düşük ücretlerin yapısal bir sorun oluşturduğunu söyledi. Yellen, “Maaş, iş fırsatları, barınma, gıda güvenliği ve orta ölçekli kredi alabilme eşitsizlikleri birçok farklı topluluğun varlık inşasını engelliyor” diye ekledi.

Yellen, “Ulusal güvenlik ve dış politika takımıyla uyum içerisinde çalışarak Amerika’nın küresel liderliğinin yeniden tahsis edilmesine yardımcı olacağız” diye konuştu.