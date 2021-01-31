ABD Guantanamo'daki mahkumları aşılamaktan vazgeçti

Biden yönetiminin Guantanamo esir kampındaki tutukluları aşılamayı planladığına dair yakın tarihli bir kararın basına yansımasının ardından, aşırı sağcılardan gelen tepkiler üzerine Pentagon planın "duraklatıldığını" duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Cumartesi günü "Hiçbir Guantanamo mahkûmu aşılanmadı" dedi ve "Kuvvet koruma protokollerini gözden geçirirken ilerleme planımızı duraklatıyoruz. Birliklerimizi güvende tutma yükümlülüklerimize bağlıyız." diye ekledi.

Sözcü aşılama planının savcıların tutuklulara yönelik davalarda ilerleme kaydedebilmeleri için uygulamaya konduğu bildirildi.

Guantanamo esir kampındaki personelin arasındaki sağlık çalışanları Ocak ayının başlarında aşı almaya başladı.

Esir kampı için aşılama planı bu hafta sağlık işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı baş yardımcısı Terry Adirim tarafından imzalandı, ancak plan medyanın dikkatini çekmesinin ardından kısa sürede geri tepti.

Cumhuriyetçi vekillerden Steve Scalise, "Korkunç. Biden Yönetimi Guantanamo'daki teröristlere aşı yapıyor. Hala kendilerininkini bekleyen Amerikalı yaşlılara ve gazilere ne diyorlar?" derken Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'sa "Teröristlere Öncelik görünüşe göre büyük aşı planıydı. Yeni yönetimin bir planı var ve sizi uyardığımız gibi bu Amerika'nın Sonu” ifadelerini kullandı.

Hapishane, ABD’nin geçmiş başkanlarından George W. Bush’un 11 Eylül saldırıları sonrası aldığı kararla açılmış, birçok “terör” şüphelisi bu hapishaneye gönderilmişti. ABD’nin iki önceki başkanı Barack Obama ise hapishaneyi kapatma sözü vermiş, ancak bu sözünü gerçekleştirmemişti.

Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları, ABD hükümetini eleştirerek, Guantanamo’nun varlığının yasal bir “kara delik” olduğunu ifade etmiş ve hiçbir yaptırıma maruz kalmadan, tutuklulara türlü işkencenin gerçekleştirildiği yönündeki bilgiler ışığında ABD’yi suçlamıştı.

Guantanamo'daki bir sürü esir uzun işkencelerin ardından suçsuz oldukları kabul edilip serbest bırakılmıştı. Şu anda esir kampında 40 kişinin kaldığı tahmin edilirken tutulan insanların duruşmaları hala gerçekleştirilmedi.