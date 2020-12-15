ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Moderna aşısı yüzde 94,1 etkili

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği aşının koronavirüse karşı etkili olduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, FDA tarafından bugün yapılan açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği mRNA-1273 adlı aşıya ilişkin şu ana kadar elde edilen verilerin, acil kullanım beklentilerini karşıladığı kaydedildi. FDA ayrıca, Moderna'nın Covid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu doğruladı.

Kurum tarafından açıklanan değerlendirmede, Moderna aşısının son analizde yüzde 94,1 etkili olduğu belirtildi. Moderna aşısının 65 yaş ve üzeri grup için yüzde 86,4 etkili olduğu açıklandı.