ABD Genelkurmay Başkanı Katar'da Taliban'la görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Katar'da Taliban temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Milley'in Taliban temsilcilerine Afganistan'daki şiddet eylemlerinin düzeyini düşürüp siyasi çözüm konusunda ilerlemeyi artırma çağrısı yaptığı kaydedildi.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, şiddetin acilen azaltılması ve bölge istikrarına katkı sunacak ve ABD'nin ulusal çıkarlarını koruyacak müzakere sonucu elde edilecek siyasi çözüm sürecini hızlandırma ihtiyacını masaya yatırdı" denildi.

Afganistan'da hükümet ve Taliban temsilcileri, barış müzakerelerine 5 Ocak tarihine kadar ara vermişti.