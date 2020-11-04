ABD Genelkurmay Başkanı: Başkanı görevden almak gibi bir görevimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in üst düzey generaller ve haber sunucularıyla geçtiğimiz haftasonu gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD'li haber sitesi Axios'a konuşan iki kaynağa göre, ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, Cumartesi günü gerçekleşen toplantıda, ABD ordusunun siyasette bir rolünün olmadığını ve ordunun başkanlık seçiminin sonuçlarına müdahale etmek veya başkanı Beyaz Saray'daki görevinden almak gibi bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.

Bir kaynak, Milley'in haber sunucularına, ABD ordusunun "iktidarın barışçıl bir yolla değişimi" gibi bir görev üstlenmeyeceğini söylediğini aktardı.

Bir yetkilinin, haber sunucusuna seçim gününde üniformalı bir asker görmesi durumunda alarm durumuna geçmemesi gerektiğini, o günkü görevlerin hükümetin değil, valiliklerin talimatıyla verileceğini belirttiği kaydedildi.