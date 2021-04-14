'ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek' iddiası

ABD'nin savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişini iptal ettiği iddia edildi.
NTV'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre ABD iptali Türkiye'ye bildirildi.
Kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçili'ğinin, Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetti.
Gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.