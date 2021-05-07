ABD eski Halkbank müdürüne 10 yıl yasak getirdi

ABD, eski Halkbank Genel Müdürü ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan kararın gerekçesi olarak "İran'a yönelik yaptırımları delmek" suçu gösterildi.

Halkbank Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Hakan Atilla, “İran’a yönelik yaptırımları delmek” suçlamasıyla ABD’de tutuklanmıştı. 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nde görülen dava sonucu Mehmet Hakan Atilla, Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nden gerekli onayı almadan “İran’a ve İran Hükümeti’ne mali hizmetler sağladığı” suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye’ye dönmüş, ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti. Atilla, mart ayında görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Söz konusu olan ABD’deki Halkbank davasının ise temyiz süreci devam ediyor.