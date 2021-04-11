ABD emperyalizminin düşmanı Başsavcı Ramsey Clark yaşamını yitirdi

Eski ABD Adalet Bakanı (ABD Başsavcısı) ve savaş karşıtı Ramsey Clark yaşamını yitirdi. ABD'nin saldırgan politikalarına karşı tutumu ve ülkedeki ırkçı düzenin kalkması için çabalarıyla tanınan Ramsey Clark, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı 1964 ve 1968 Medeni Haklar yasaları, oy verme hakkını engelleyen ırkçı yasaları kaldıran 1965 Oy Hakları Yasası gibi tarihsel kanunların hazırlanmasında büyük emek harcamıştı.

Adalet Bakanlığı içerisinde görev yaptığı müddetçe, ABD Kongresi'nden FBI'a kadar, hükümetin içinden sık sık sık baskıcı politikalarla karşı karşıya kaldı.

Hükümetteki görevi sonlandıktan sonra hak mücadelesini sürdüren Ramsey, ABD'nin savaş suçlarını ortaya dökmek uğruna dünyayı dolaştı. Ramsey 1972'deki ABD bombardımanları sırasında olanları dünyanın geri kalanına göstermek için Vietnam'a, 1989'daki ABD işgali sırasında Panama'ya ve Körfez Savaşı sırasında Irak'a gitti. 1991'de ABD'nin Körfez Savaşı sırasında savaşın tek sansürsüz görüntülerini geri getirmek için uzun yolculuğuyla da tanınan Ramsey Clark, ABD'nin 2003 Irak İşgali'ne kadar 12 yıl boyunca ve ABD'nin Irak'ı tamamen ablukaya almasına karşı uluslararası bir kampanya yürüttü.

Ramsey Clark

Ramsey Clark 1960'larda görevdeyken ABD'nin hapishane sistemine karşı mücadelesiyle de biliniyor. ABD'de kitlesel hapishane sistemi hâlâ büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

1969'da Adalet Bakanlığı'ndaki görevinin sonlanmasını takiben Clark, ABD dış politikasının kurbanlarının seslerinin duyulması için Filistin'den Hindistan'a ezilen halklarla dayanışmak için 120'den fazla ülkeyi ziyaret etti. Ramsey Clark tüm ABD bombalamalarının, yaptırımlarının ve işgallerinin foyasını ortaya çıkartmak için çabaladı.

Çalışmaları, ilk elden haberciliği ve savaş suçlarını cesurca ifşa etmesi, Clark'ı ABD savaş propagandasının yalanlarına karşı güvenilir bir haber kaynağı yaptı.

Ramsey Clark NATO'nun 1999'da Yugoslavya'da sivilleri hedef alan saldırılarını da belgelemek için bombardıman altındaki ülkeye gitmişti. ABD buradaki saldırısını "Kosovalı sivilleri korumak" altında meşrulaştırmaya çalışırken Clark NATO saldırılarının sivil nüfusu hedef aldığını dünyaya göstermişti.

Ramsey Clark'ın Yugoslavya'ya yaptığı gezi sırasında çekilen bir belgesel ABD güdümündeki NATO güçleri 78 gün boyunca 37 bin hava saldırısı düzenledi. NATO tarafından bu 78 gün boyuncu 89'u çocuk olmak üzere 2 binin üstünde sivil öldürüldü, 12 bin 500'ün üstünde sivilse yaralandı. 200 bin kişiyse evlerini terkederek göç etmek zorunda kaldı. NATO güçleri sivil halka yönelik katliamı sırasında Irak'ta da yaptığı gibi seyreltilmiş uranyum yüklü bombaları kullandı. NATO'nun radyoaktif silahları sivil veya askeri hedef ayırt etmeksizin kitlesel bir şekilde kullandı. Söz konusu seyreltilmiş uranyum bombardımanlarını takiben BM 2002 Mart'ında Sırbistan'daki yüksek rayoaktif kontaminasyon yaşandığını açıkladı. Radyoaktif silahların kullanımı su ve toprak kaynaklarının da geri döndürülemez bir şekilde kontamine olmasına neden oldu, bombardımandan kaynaklı olarak Sırbistan ve Karadağ'da hâlâ kanser vakaları yüksek miktarda seyrediyor.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den taziye mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, dürüst bir dayanışma insanı olarak tanımladığı eski ABD Başsavcısı Ramsey Clark'ın ölümünden dolayı bir taziye mesajı yayımladı. Derin üzüntülerini belirten Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ABD'li hukukçunun önemli mücadelelerde Küba'nın yanında olduğu ve anavatanının dünyada işlediği büyük adaletsizliklerin bir eleştiricisi olduğunu belirtti.

Diaz-Canel, "Küba minnettar bir saygı duruşuna kalkıyor" dedi.

Ramsey Clark, Kübalı Elian Gonzalez'in Küba'ya dönmesi ve ABD hapishanelerinde tutulan beş Kübalı yurtseverin serbest bırakılması için çalışmıştı.