ABD elçiliğinden Türkiye için 'terör saldırısı' uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "İstanbul'da yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldılar ile kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını" öne sürerken, vize işlemlerini ve hizmetlerini askıya aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda meydana gelebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'deki ABD vatandaşlarının yabancıların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi yerlerden de uzak durması istendi.

Elçilik, ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu.