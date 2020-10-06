ABD: DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklayan ABD, "şeffaflık ve hesap verebilirliği" güçlendirmek için DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan DSÖ Yönetim Kurulunun "Covid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Yönetim Kurulunu oluşturan 34 üye ve DSÖ üyesi 194 ülke temsilcisine seslenen Giroir, "Uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak ABD, DSÖ dahil tüm uluslararası kuruluşların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendiren reformları teşvik etmeye devam edecektir" dedi.

Giroir ayrıca, DSÖ'nün üye ülkelere düzenli ve zamanında güncellemeler sunmasının kritik olduğunu kaydetti.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine daha güvenilir ve şeffaf ortaklar aranacağını bildirmişti.