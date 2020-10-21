ABD donanmasını 'hipersonik silahlar'la donatıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın Virginia sınıfı nükleer enerjili saldırı denizaltı filolarına, üç Zumwalt sınıfı gemisine ve 60'tan fazla Arleigh Burke sınıfı DDG51 muhriplerine hipersonik füzeler yerleştireceğini söyledi.

Defence News'in bildirdiğine göre O'Brien, "Donanmanın Konvansiyonel Hızlı Saldırı programı, daha uzun menzillerde risk altındaki hedefleri tutmak için hipersonik füze sağlayacak. Bu, ilk olarak yeni Virginia sınıfı denizaltılarımıza ve Zumwalt sınıfı muhriplere konuşlandırılacaktır" dedi

Bununla birlikte, ABD Donanmasının ilk hipersonik füzeleri için mevcut hızlı süzülme tasarımının, onları şu anda tüm Arleigh Burke sınıfı gemilerde kullanılan Aegis sistemi füze fırlatıcılarına sığmayacak kadar büyük hale getireceği belirtiliyor.

Defence News, filoyu yeni füzeleri taşıyacak şekilde dönüştürme işinin, ABD'nin tüm deniz gemi inşa kabiliyetlerini önümüzdeki yıllarda meşgul edeceğini de ekledi.

Deniz Operasyonları Şefi Michael Gilday geçen hafta yaptığı açıklamada, mevcut yüzey gemileri filosunun ateş gücünü ve ölümcüllüğünü artırmaya çalıştığını ve Zumwalts yerine Arleigh Burkes'in gelecek nesil yüzey muharebe gemileri için model olacağını söyledi.