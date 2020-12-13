ABD Dışişleri: Yaptırımların hedefi Rusya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımlarının hedefinin Rusya olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "CAATSA'nın 231. maddesi ve bugünkü eylemler, Türkiye'nin ya da herhangi bir ABD müttefiki ya da ortağının askeri kabiliyetlerini ya da savaşa hazırlık durumunu sarsmayı hedeflemiyor, geniş ölçekli kötücül faaliyetlerine karşılık olarak Rusya'nın bedel ödemesini sağlamayı hedefliyor" denildi.

ABD Hazine Bakanlığı bugün Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle CAATSA yaptırımlarını açıkladı. ABD, Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'i yaptırım listesine aldı.