ABD Dışişleri: Türkiye'nin Karabağ'daki son çatışmada oynadığı rolden endişeliyiz

ABD Kongresi’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak görev yapan Helsinki Komisyonu üyelerine açıklamalarda bulunan Reeker, Washington’un Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da son çatışmadaki rolünden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

“Türkiye’nin oradaki rolü ile ilgili soracak birçok sorumuz var. Türkiye'nin rolü, yabancı militanların transferinin tartışılması, silah teslimatları konusunda son derece kaygılıyız ve bu endişelerimizi dile getirdik” diyen Reeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konular endişe verici olup, Türkiye ve Rusya ile diyaloğumuzun bir parçası olmaya devam etmekte.”