ABD Dışişleri: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" dedi.

ABD vatandaşı Henri Barkey'in yargı sürecine dahil edilmesini endişeyle not ettiklerini belirten Price, suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Türkiye'ye AİHM kararlarına uyma ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm getirmesi konusunda ısrar ediyoruz" ifadesi kullanıldı.