ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ermeni soykırımı' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter bugün gazetecilere yaptığı açıklamada "Ermeni soykırımı ile ilgili yarın bir duyuru bekleyebilirsiniz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptıkları telefon görüşmesinde konunun gündeme gelip gelmediği Washington ve Ankara'dan yapılan resmi açıklamalarda belirtilmedi.

Bloomberg ise görüşmeye yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Biden'ın 1915'teki katliamı Ermeni soykırımı olarak tanıma niyetini Erdoğan'a ilettiğini duyurdu.