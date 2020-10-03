ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker’in Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Reeker’in ziyareti sırasında Türk yetkililerle diğer konuların yanı sıra Kafkasya’daki durumu da ele alacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri temsilcisinin 3-5 Ekim tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’u ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, “Reeker, ABD’nin NATO müttefikimizle ilişkilerini geliştirmek, ayrıca Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki durumu görüşmek üzere Türk meslektaşlarıyla bir araya gelecek” ifadeleri kullanıldı.