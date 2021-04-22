ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna sınırını yakından izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın sınıra yakın bölgelerdeki askerlerini üslerine geri dönmelerini emrettiğini açıklamasının ardından Washington'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki durumu "çok yakından izlemeye devam edeceğini" söyledi.

Price, Rusya'nın duyurusunda, "Sözler duyduk. Sanırım şimdi bekleyeceğimiz şey eyleme geçmeleri" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Kırım'daki büyük askeri tatbikatı tamamladıklarını açıklamış ve tatbikata katılan askerlerin üslerine geri döneceklerini duyurmuştu.

23 Nisan'dan itibaren birliklerin normal konuşlanma yerlerine geri dönmesini planlayıp başlatmalarını emreden Şoygu ordunun "Rusya sınırları yakınındaki durumdaki tüm değişikliklere yeterli düzeyde tepki ve yanıt vereceği"ni söylemişti.

Batı medyası Çarşamba günü, Washington'un füzeler ve uçaksavar teçhizatı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya silah sevkiyatını genişletmeyi düşündüğünü bildirdi. Ukrayna daha önce, Rus "saldırganlığı" ve "işgal" olarak nitelendirdiği şeye karşı NATO'dan destek talep etmişti.

Kiev ve doğudaki bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin birlikleri arasındaki çatışmalar son haftalarda arttı ve Moskova, bir insani felaketi önlemek için müdahale edebileceği konusunda uyardı.