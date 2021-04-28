ABD Dışişleri Bakanı'ndan 'soykırım' ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasında bulundu.

Blinken, Biden'ın Erdoğan ile "iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyleyerek, "soykırım" açıklamasının "sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini" kaydetti.