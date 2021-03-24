ABD Dışişleri Bakanı'ndan Almanya'ya Kuzey Akım 2 uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 boru hattının Avrupa Birliği (AB) çıkarlarına ters olduğunu ve Ukrayna'yı zayıflatabileceğini savundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşen Biden, "ABD Başkanı bu konuda görüşlerini açıkça söyledi, boru hattının kötü bir fikir olduğunu söylüyor, Avrupa için de, ABD için de kötü olduğunu söylüyor, nihayetinde proje, AB'nin kendi güvenlik hedefleriyle ters düşüyor" dedi.

ABD yasaları gereği Washington'ın Kuzey Akım 2 projesine dahil olan şirketlere yaptırım uyguladığını söyleyen Blinken, "Projenin Ukrayna, Polonya ve birtakım yakın ortak ve müttefiklere zarar verme potansiyeli var" diye konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'in Kuzey Akım 2 gündemini Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la da görüştüğünü ve Washington'un bu konuya ilişkin tavrının kendisine aktardığını söyledi.

Kuzey Akım 2

Kuzey Akım 2 projesi Rusya’dan Almanya’ya yıllık toplam 55 milyar metreküp doğalgaz taşıyabilecek iki doğalgaz boru hattının Baltık Denizi’nin altından döşenmesini öngörüyor.

2019 yılının sonunda ABD yaptırımları yüzünden İsviçreli Allseas şirketinin projeden çekilmesi nedeniyle Kuzey Akım 2’nin yapımı kesintiye uğramıştı. Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı yapımına 11 Aralık 2020’de yeniden başlanmıştı.